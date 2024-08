Deniz Yücel açıkladı: Özgür Özel Filistin'e gidecek

Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının yüreklerini dağladığını belirterek tüm belediye başkanlarının sahada olduğunu ve milletvekillerinin vatandaşlarla ilgilendiğini söyledi.



İzmir Valiliği ve AFAD tarafından hazırlanan 2021 yılı İl Afet Risk Azaltma Planı'na göre, 1950-2021 yıllarında, İzmir'de 1235 orman yangını çıktığı bilgisini paylaşan Yücel, raporda kuvvetli rüzgarın yaratacağı zorlukların dile getirildiğini kaydetti.



YANGINLA MÜCADELEDE BÜYÜK ZAAFİYET VAR



Yücel, kuvvetli rüzgarın bahane olarak sunulduğunu belirterek "Biz 'bahane' değil, bilimsel temelli rasyonel bir yangınla mücadele stratejisi oluşturulmalı diyoruz. Konunun tüm paydaşlarının uzmanlıkları doğrultusunda bilgi ve birikimlerini ortaya koydukları bir çalışma sonucunda derhal hem genel hem de bölgesel yangınla mücadele stratejik planı oluşturulmalıdır. Ülkemizde yangınla mücadelede büyük bir zafiyet var. Koordineli bir şekilde yürütülecek bir çalışma ile yangınların önemli bir kısmını en başından önlemek mümkünken bunun yapılmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Orman Genel Müdürlüğüne 2024 yılında, uçak ve helikopter alımı için ayrılan bütçenin 500 milyon lira olduğunu ama buna karşın yılın ilk 6 ayında hiç para harcanmadığı görüşünü dile getiren Yücel, "Peki bu ayrılan bütçe nereye gitti bilen var mı? Yok! Helikopter, uçak gibi müdahale ekipmanları yetersiz. Yetersiz olduğu için de bu ekipmanlar başka ülkelerden kiralanıyor." diye konuştu.



Yücel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçtiğini anımsatarak AK Parti iktidarında riskli alanların ranta açıldığını, acil toplanma alanlarının yok edildiğini, deprem eğitimlerine yeterli önem verilmediğini ileri sürdü.



NETANYAHU HÜKÜMETİ SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR



Yücel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 7 Ekim'den (2023) bu yana devam ettiğini ve çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere ölü sayısının 40 bini geçtiğini belirterek İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenlemesi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi öldürmesi gibi endişe verici gelişmelerin yaşandığını anlattı.



Tüm bunların İsrail'in aslında savaş durumunu Orta Doğu'ya yayma amacını gösterdiğini ifade eden Yücel, sözlerine şöyle devam etti:



"Netanyahu hükümeti, bu amacı gerçekleştirmek için tüm dünyanın gözü önünde her gün savaş suçu işliyor. Orta Doğu'da yeni çatışmalar, savaş baronları için bir fırsat niteliği taşısa da Türkiye için bölgeye yayılmış savaş, yeni bir sığınmacı krizi anlamına gelmektedir. Yeni sığınmacı akınına uğramamak için İran ve Suriye sınırlarındaki denetim ve tedbirler arttırılmalı ve yeni bir istiladan Türkiye kendini korumalıdır. Halihazırda ülkemizde bulunan kaçaklar için bir an önce harekete geçilmeli ve deport işlemleri başlatılmak zorundadır."



Deniz Yücel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için meclis genel kurulunun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması için ileriki günlerde adım atacaklarını söyledi.



CHP olarak halkın sesi olmaya, onlarla birlikte çözüm bekleyen sorunlarını dile getirmeye devam ettiklerini, bu kapsamda tematik mitingler düzenlediklerini anlatan Yücel, 24 Ağustos'ta Gaziantep'te "Fıstık Mitingi" düzenleyeceklerini ifade etti.



MAHMUT ABBAS ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde CHP Genel Başkanı Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin soruya karşılık Yücel, şunları kaydetti:



"Genel Başkan'ımız, geçirmiş olduğu kaza nedeniyle Sayın Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulundaki konuşmasını dinleyememesi nedeniyle mazeretini kendisiyle paylaştı. Sayın Abbas, CHP'nin geçmişten beri Filistin davasına vermiş olduğu destekten dolayı memnuniyet duyduğunu paylaştı. Genel Başkan'ımızın Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı olması sıfatıyla Filistin davasına tüm dünyanın dikkatini çekmesi, 130 ülkenin başbakanlarına mektup yazarak destek ve Filistin'in tanınması konusundaki beklentisini iletmesi nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.



Filistin'in CHP için ikinci bir ev olduğunu, randevu beklemeksizin diledikleri her zaman Filistin'e gelebileceklerini kendisiyle paylaştı. Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz."