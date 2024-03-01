Denizanası istilası devam ediyor: "Ölü bile olsa dokunmayın"

TURİZME OLUMSUZ ETKİLERİ VAR



Zehirli olması nedeniyle tehdit olarak görülen denizanası türünün kontrol altına alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ayas, "Bizler 10-15 yıldır bu türü inceliyoruz. Çünkü turizm üzerine ciddi baskı kurabilecek bir tür. Geçmişte Mersin Körfezi’nde turizm faaliyetini ciddi şekilde etkilemişti. Bu anlamıyla da izlenmesi gerekiyor." dedi.

Özellikle yaz mevsiminde, turizm sezonunda sahillerde olması ciddi bir turist kaybına neden olabileceğini vurgulayan Ayas, "Mart ayı sonunda caretta carettalar da geldiğinde sahillerimizde denizanası popülasyonlarının olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



"CİDDİ LEZYONLAR OLUŞABİLİR"



Zehirli denizanalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, şunları söyledi:



"Bununla ilgili ciddi yaralanmalar da olabilir. Vatandaşlarımız eğer sahillerde denizanaları ile karşılaşırlarsa kesinlikle dokunmamaları gerekir. Ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri var. Ölü bile olsa denizanalarına dokunmayın. Bunlar insan derisi ile temas ettiğinde patlayıp çeşitli zehirli sıvılar bırakabilir. Ciddi lezyonlar oluşabilir. Alerjik reaksiyonu olan kişilere solunum güçlüğü gibi problemler yaratabilir. Eğer temas durumunda ise tatlı suyu yerine deniz suyuyla yıkanması gerekir. Eğer bulabiliyorsa sirke iyi bir çözüm. Tabii en iyi yol sağlık kuruluşuna müracaat etmek. Denizanalarının olduğu denize de girilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bıraktıkları sıvılar olabilir."