Denizde boğulan adamın acı sonu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ailesinin kısa bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu adamın boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Denizde boğulan adamın acı sonu

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde suyun üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine acil sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde Bulgaristan kimliği bulunan 67 yaşındaki Muhammet Ahmet Nedzhip’e ait ceset olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre adamın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ayrıca, cesedin bulunmadan kısa bir zaman önce ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği anlaşıldı.

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