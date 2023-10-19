Denizde mahsur kalan yavru ayıyı balıkçılar kurtardı

Giresun’un Keşap ilçesinde, denizde mahsur kalan yavru ayı, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Denizde mahsur kalan yavru ayıyı balıkçılar kurtardı

Keşap ilçesi Tepeköy Kulak mevkisinde çevrede yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yüzen bir yavru ayı fark etti.

Durumu haber alan yakındaki balıkçılar ise denizde yüzen yavru ayı için kurtarma çalışması başlattı.

Denizde mahsur kalan yavru ayıyı balıkçılar kurtardı - 1

Karadan yaklaşık 200 metre açıkta dalgalara boğuşan yavru ayının yanına ulaşan balıkçılar, ağ ve balık kepçesi ile yavru ayıyı tekneye çıkardı.

Karaya kadar ağ içerisinde götürülen yavru ayı, Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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