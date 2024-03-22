Denize araç uçtuğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde denize bir aracın düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

112'ye yapılan ihbar sonucu bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Harekete geçen ekipler geniş çaplı araştırma yaparken, ihbarın yapıldığı alanda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkması üzerine polis ekipleri her ihtimale karşı son biz kez daha bölgede el fenerleri ile arama tarama yaparak bölgeden ayrıldı.