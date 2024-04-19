Denize giren genç adam boğuldu

Merkez Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı yanındaki sahilde bir şahsın hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın denizde boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden şahsın 30 yaşındaki Mustafa Özbak olduğunu tespit etti.



Polisin incelemesi sonrasında Özbak'ın cansız bedeni, cenaze aracı ile ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.