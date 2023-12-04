Denizli’de 1 ayda 22,7 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kasım ayı boyunca zehir tacirlerine yönelik 68 farklı operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonlar neticesinde 155 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 155 şahsın 8’i tutuklanırken, 147’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 bin 784 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 119 adet hap, 20 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 kök kenevir ele geçirildi.

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