Denizli'de 18 yaşındaki İrem'i öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi İrem Evren'i öldürüp kaçan koca tutuklandı.

7 Haziran'da 18 yaşındaki eşi İrem E’yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı jandarmaya teslim oldu.

Aşağışamlı Mahallesi'ndeki cinayetin ardından yakalama kararı çıkarılan katil zanlısı Ferhat Evren (27), Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.



İrem'den geriye 2 aylık kızıyla çektirdiği fotoğraf kaldı.

Burada ifade vermeyen Ferhat Evren, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



Ferhat Evren, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlının savcılık ve mahkemede, susma hakkını kullanıp ifade vermediği öğrenildi.



Aşağışamlı Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak’ta 7 Haziran'da İrem Evren (18), kaldığı evin kapısının önünde kafası ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Katil zanlısı Ferhat Evren olay yerinden kaçmış, çiftin iki aylık bebeklerinin olduğu ve cinayet sırasında bebeğin de evde bulunduğu öğrenilmişti.

Çiftinin, 1 aylık bebeği H.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.