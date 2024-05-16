Banyoda mahsur kalan adamı yardımına itfaiye yetişti

İstanbul Avcılar'da evinin banyosunda mahsur kalan adam itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Banyoda mahsur kalan adamı yardımına itfaiye yetişti

Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında oturan K.G., dün saat 21.00 sıralarında evinin banyosunda mahsur kaldı.

Sıkışan kapıyı açmayı başaramayan K.G. banyonun havalandırma penceresinden bağırarak yardım istedi. K.G.'nin yardım istediğini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Servis'teki sağlık görevlileri sevk edildi.

Banyoda mahsur kalan adama ulaşmak için merdivenli araç kullanıldı. İtfaiyeciler açık oda penceresinden içeri girdi ve kapıyı diğer görevlilere de açtı.

Görevliler, banyo kapısını zorlayarak açıp yaklaşık iki saattir mahsur kalan K.G.'yi kurtardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muhsin Şentürk kimdir? Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli?

Muhsin Şentürk kimdir? Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli?

Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar sürüyor: Müşteriler kaçtı

Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar sürüyor: Müşteriler kaçtı

Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

Antalya'da otobüs yangını

Antalya'da otobüs yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...