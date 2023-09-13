Denizli'de feci kaza: 2 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ağaca ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de feci kaza: 2 ölü

'de Afganistan uyruklu Abdulmusavir Gulami (31) yönetimindeki hafif ticari araç, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'nda kontrolden çıkıp önce refüjdeki palmiye ağacına sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Gulami ile yanında bulunan İsa Şengün'ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

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