Denizli'de ilginç olay: 7 saat bakım yaptırdı, 25 bin TL'yi ödemeden kaçtı

Denizli'de bir güzellik merkezi işletmecisi, 25 bin lira tutarında işlem yaptırıp ücretini ödemeden gittiğini iddia ettiği müşterisi hakkında polise başvurdu.

Denizli'de ilginç olay: 7 saat bakım yaptırdı, 25 bin TL'yi ödemeden kaçtı

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde merkezi işleten Bahar Sağun, kaynak , ve tırnak gibi işlemler yaptıran kadın müşterisinin, para çekme bahanesiyle ücretini ödemeden gittiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'de ilginç olay: 7 saat bakım yaptırdı, 25 bin TL'yi ödemeden kaçtı - 1

Sağun, gazetecilere, müşterinin kendisine sosyal medyadan ulaştığını, pazarlık sonucu işlemleri için 25 bin liraya anlaştıklarını söyledi.

İşlemlerin 7 saat sürdüğünü ifade eden Sağun, "Takılı kaynak saçları söktük ve en pahalısından istediği için platin saç kaynağı taktık. Sonrasında protez tırnak ve botoks işlemleri de yaptırdı.

Denizli'de ilginç olay: 7 saat bakım yaptırdı, 25 bin TL'yi ödemeden kaçtı - 2

İş bittikten sonra ATM'ye para çekmeye gideceğini söyledi ve çıkıp kapıda bekleyen taksiye bindi. Bizim iş yeri çalışanlarımız taksiye engel olmak istedi ama taksi durmadı. 25 bin lira zarardayım." dedi.

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kadının merkezde işlemler yaptırdıktan sonra taksiyle ayrılması yer alıyor.

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