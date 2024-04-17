Denizli'de ilginç olay: 7 saat bakım yaptırdı, 25 bin TL'yi ödemeden kaçtı

Sağun, gazetecilere, müşterinin kendisine sosyal medyadan ulaştığını, pazarlık sonucu işlemleri için 25 bin liraya anlaştıklarını söyledi.



İşlemlerin 7 saat sürdüğünü ifade eden Sağun, "Takılı kaynak saçları söktük ve en pahalısından istediği için platin saç kaynağı taktık. Sonrasında protez tırnak ve botoks işlemleri de yaptırdı.

İş bittikten sonra ATM'ye para çekmeye gideceğini söyledi ve çıkıp kapıda bekleyen taksiye bindi. Bizim iş yeri çalışanlarımız taksiye engel olmak istedi ama taksi durmadı. 25 bin lira zarardayım." dedi.



İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kadının merkezde işlemler yaptırdıktan sonra taksiyle ayrılması yer alıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin