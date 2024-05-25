Denizli'de incir bahçesinde yangın

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde incir bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Yangın bölgede korku ve paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, diğer yandan vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.