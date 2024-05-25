Denizli'de incir bahçesinde yangın

Denizli’de incir bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İncir ağaçlarının tamamının zarar gördüğü yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Denizli'de incir bahçesinde yangın

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde incir bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Yangın bölgede korku ve paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, diğer yandan vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. 

Denizli'de incir bahçesinde yangın - 1

Çok sayıda incir ağacının bulunduğu bahçede ağaçların tamamı yangından dolayı zarar gördü.

Yanan bahçe dron ile havadan görüntülenirken, çevredeki düğün salonu, ev ve fabrikaya sıçramaması ise muhtemel bir faciayı engelledi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bahçede yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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