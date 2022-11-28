Denizli'de kimya fabrikasında yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Denizli'de kimya fabrikasında yangın

'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Kale Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu 100 metre mesafedeki kimya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında çıktı.

Denizli'de kimya fabrikasında yangın - 1

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Zaman zaman patlamalar yaşanan bölgede, geniş çaplı önlem alındı.

Denizli'de kimya fabrikasında yangın - 2

Polis de bölgeye yaklaşılmaması için uyarılarda bulunuyor.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

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