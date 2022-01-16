Denizli'de kumar operasyonu: 20’si çocuk 100 gözaltı

Denizli’de gecekondu görünümlü bir kumarhaneye yapılan baskında, yasa dışı kumar oynatılma ve para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyulması üzerine 20’si çocuk 100 kişi gözaltına alındı.

Haberler - İHA 16.01.2022 - 09:52

Denizli'de kumar operasyonu: 20’si çocuk 100 gözaltı

İlişkili Haberler

Gözaltına alınan Novak Djokovic yeniden mültecilerin tutulduğu otele yerleştirildi

Gözaltına alınan Novak Djokovic yeniden mültecilerin tutulduğu otele yerleştirildi

Kayseri'de 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Kayseri'de 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gecekondu görünümlü ve etrafı çadırla çevrili bir mekanda kumar oynatıldığına dair ihbar alan ekipler, mekana baskın yaptı. 

Çok sayıda küçük çocuğun olduğu yerde, tombalada para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyularak kumar oynandığını tespit etti.

OKEY TAŞLARI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Kumarhanede yapılan aramada okey taşları ve bir miktar para ele geçirildi.

Salgın ve hijyen koşullarının görmezden gelindiği ortamda kumar oynayan şüpheliler için çevre karakollardan takviye araç ve Çevik Kuvvet yönlendirildi.

20'Sİ ÇOCUK 100 GÖZALTI

Operasyon sonucu toplamda 20’si çocuk 100 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen ve piyasa değeri yüksek olan yüzlerce güvercin ise barınağa götürülerek koruma altına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...