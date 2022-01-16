Denizli'de kumar operasyonu: 20’si çocuk 100 gözaltı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gecekondu görünümlü ve etrafı çadırla çevrili bir mekanda kumar oynatıldığına dair ihbar alan ekipler, mekana baskın yaptı.

Çok sayıda küçük çocuğun olduğu yerde, tombalada para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyularak kumar oynandığını tespit etti.

OKEY TAŞLARI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ



Kumarhanede yapılan aramada okey taşları ve bir miktar para ele geçirildi.



Salgın ve hijyen koşullarının görmezden gelindiği ortamda kumar oynayan şüpheliler için çevre karakollardan takviye araç ve Çevik Kuvvet yönlendirildi.



20'Sİ ÇOCUK 100 GÖZALTI

Operasyon sonucu toplamda 20’si çocuk 100 kişi gözaltına alındı.



Ele geçirilen ve piyasa değeri yüksek olan yüzlerce güvercin ise barınağa götürülerek koruma altına alındı.