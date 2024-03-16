Denizli'de sahte tarihi eser dolandırıcılığı: 2 kişi tutuklandı

Denizli'de sahte tarihi eserin satışına ortak etme vaadiyle bir kişiyi 10 bin avro dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Pamukkale ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Metin Y. tarihi eser göstererek satışına ortak etme vaadiyle 2 kişinin kendisini dolandırdığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.



İzmir'de bulundukları belirlenen 72 yaşındaki M.E.U., 39 yaşındaki E.Y. ve 70 yaşındaki H.M , düzenlenen operasyonla yakalandı.



Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüphelilerden M.E.U ve E.Y, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, H.M. ise serbest bırakıldı.



Şüphelilerin Metin Y'nin yanına kendi hazırladıkları küple gelerek yardım istedikleri, çekiç yardımıyla kırdıkları küpün içinden çıkan altın görünümlü 3 heykeli gösterdikleri, güvenini kazanmak için heykelleri Metin Y'ye bıraktıkları ve satışından elde edilecek gelire ortak olması için 10 bin avro aldıkları, bir süre sonra tekrar para istedikleri anlaşıldı.



Denizli Müze Müdürlüğüne gönderilen heykellerin ise sahte olduğu tespit edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin