Denizli'de TIR, otomobile çarptı: 6 kişi yaralandı

Fırat D.'nin kullandığı TIR, Denizli-Aydın yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp, Mesut Çoban idaresindeki otomobile çarptı. TIR, ardından şarampole yan yattı.



Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan sürücü Çoban ile eşi Özlem, çocukları Mustafa (10), Dünya, Eylül ve Elif Ada, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



TIR sürücüsü Fırat D. gözaltına alındı.



Kaza nedeniyle bir süre kapanan güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlandı.