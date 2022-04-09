Denizli'deki doktor cinayetine tutuklama

Denizli'de doktor Naim Ünsal, hakkındaki soruşturma nedeniyle bir süre önce açığa alınan uzman çavuş Musa Aktaş tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Acıpayam ilçesinde dün tehdit iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş Musa Aktaş, aralarında borç nedeniyle anlaşmazlık bulunan doktor Naim Ünsal'ı sokak ortasında ateş ederek öldürdü.



Olayın hemen ardından gözaltına alınan uzman çavuş Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

