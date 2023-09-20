Deodorantın basılı kalan düğmesi canlarına mal oluyodu | Çakmağı çaktıkları anda patlama yaşandı

Silivri’de seyir halindeki araçta çakmak çakılınca deodorant patladı, 2 kişi şekilde yaralandı.



16 yaşındaki Emirhan Meşe, bir arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz ay akşam 23.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi’nde araçla gezmeye çıktı.



Bu sırada iddiaya göre araçta deodorant sıkan gençler, deodorantın takılı kaldığını fark etmeyince araçta çaktıkları çakmak sonrası bir anda patlama oldu. 2 genç, seyir halindeyken bir anda dehşeti yaşadı.



Alevlerin ortasında kalan gençler, LPG’li aracı hemen uygun bir noktaya çekerek söndürmeye çalıştı. Aracın söndürülmesinin ardından ilçede bir hastaneye giden gençlerin cildinin büyük oranda yandığı belirlendi.

18 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI



Ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne getirilen 16 yaşındaki Emirhan Meşe’nin tedavisine hemen yoğun bakımda başlandı.



Vücudunun el, kol, yüz, bacak bölümleri gibi yüzde 60’ının ileri düzey yanık olduğu tespit edilen gence 18 günlük yoğun bakım sürecinde 50’ye yakın ameliyat yapıldı.