Deprem bölgelerinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurdu

Ayni yardımlar kapsamında ise 1 milyon 344 bin 234 battaniye, 196 bin 538 uyku tulumu, 74 bin 750 yatak, 26 bin 622 jeneratör, 5 bin 722 ton giyecek, 3 bin 65 ton hijyen tıbbi malzemesi ve 5 bin 678 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.