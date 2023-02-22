Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var mı?

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı, depremlerden etkilenen illerde herhangi bir bulaşıcı hastalık riski bulunmadığını, bu konuda bir sıkıntının da beklenmediğini bildirdi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarını ziyaret eden Özsarı, depremin ilk gününden itibaren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak tetikte olduklarını ve mümkün olduğu kadar çevre sağlığı konusunda sorun yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bulaşıcı hastalıkların temelinde su kirliliği ve temiz suya ulaşma sıkıntısının yattığına işaret eden Özsarı, deprem bölgesindeki illerde içme suyundan kaynaklanabilecek sorunlarla mücadele etmek için diğer kentlerden deprem bölgesine personel desteği sağladıklarını ayrıca günlük olarak su klorlaması, su analizleri ve çevre sağlığı anlamında faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

"KONTROL EDİYORUZ"

Şu anda sahada halk sağlığı uzmanlarının ve çevre illerden gelen hekimlerin birinci basamak sağlık hizmeti ile çevre sağlığı hizmeti verdiğini ifade eden Özsarı, "Şu anda Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgesi illerimizde herhangi bir bulaşıcılık riski taşımıyoruz." diyerek durumun kontrol altında olduğunu dile getirdi.

İçme sularının devamlı kontrol altında olduğunu belirten Özsarı, şebeke sularını içme suyu olarak kullanmamaları konusunda uyardıklarını vuguladı.

Özsarı, "Klorlama hizmetimiz devam ediyor. Günlük yüzlerce noktadan su numunesi alıp kontrol ediyoruz. Uygunsuz noktalarda gerekli kuruluşlarla irtibat kurarak suyun klorlanmasını sağlıyoruz." dedi.



Deprem bölgesinde tankerlerle su taşınan yerlerde de "süper klorlama" yöntemiyle suyun dezenfeksiyonunu sağladıklarını dile getiren Özsarı, tankerlerdeki suların içilebilir noktaya geldiği zaman da vatandaşlara kullanmaları yönünde çağrı yaptıklarını belirtti.