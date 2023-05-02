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Deprem bölgesinde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaldı.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaldığını duyuran Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek.



Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak."