Deprem bölgesindeki 3 ilde yapımı tamamlanan 4 bin 971 konutun dağıtımı bu ay yapılacak

Adıyaman'da, 33 bin 112 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak tespit edildi.

Kentte, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut tarafından kent genelinde 44 bin 352 konut yapılması planlanıyor.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükselirken, konutların bir kısmı tamamlandı. Kent genelinde 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu bu ay çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek. İhalesi yapılan diğer konutların yapımı ise devam ediyor.



GÖLBAŞI

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerden olan Gölbaşı ilçesinde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TOKİ tarafından ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Yukarıçöplü köyü mevkiinde 2 bin 517 konut inşa ediliyor.

Devlet desteğiyle yaraların sarıldığı ilçede, enkazın yüzde 85'i kaldırılırken konteynerlerde ise 15 bin depremzede kalıyor.



Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, 6 Şubat'ta depremde en çok zarar gören ilçelerden biri olduklarını söyledi.