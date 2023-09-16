Deprem bölgesinden hasarlı araç alıp dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 4 Eylül'de Bayraklı ilçesinde çalınan bir lüks otomobilin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plaka Tespit Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, çalınan araçla aynı renk ve model olan ve 7 aydır trafikte görülmeyen başka bir aracın İzmir'de dolaştığını tespit etti. Yapılan detaylı incelemede bu otomobilin Yozgat'ın Sorgun ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, burada gerçekleştirilen operasyonda otomobil sürücüsü A.A.'yı (43) gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A.'nın aracı kuzeni olduğunu söylediği A.İ.Ş.'den (50) ödünç aldığını söylemesi üzerine polis A.İ.Ş.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

HURDA ARAÇ İLE ÇALDIKLARI ARACIN ŞAŞİSİNİ DEĞİŞTİRECEKLERDİ



Polis ekiplerince gözaltına alınan A.İ.Ş.'nin ifadesinde, arkadaşı K.D. (48) ile, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'ın Belen ilçesinde enkaz altında kalan ve kullanılamaz hale gelen hurda bir otomobil aldıklarını, Balıkesir'den tanıdıkları O.A. (32) ve H.Y. (44) ile anlaşarak bu kişilere İzmir'deki otomobili çaldırdıkları öğrenildi. Hasarlı otomobil ile çalınan aracın şasi numarasını değiştirmek üzereyken yakalanan zanlıların, bu yöntemle 465 bin liraya satın aldıkları hurda otomobille 1 milyon 500 bin liralık aracı yer değiştirmek istedikleri ortaya çıktı. ÖLÜMLE TEHDİT EDİP ARACI GASP ETMİŞLER



Öte yandan yapılan çalışmalarda, A.İ.Ş.'nin ifadesinin sonrasında, olayla ilgili gözaltına alınan A.A.'nın ardından K.D., O.A. ve H.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. O.A. ve H.Y.'nin İzmir'de satışa sunulan lüks aracı denemek için tura çıktıkları, daha sonra bıçak çekip ölümle tehdit ettikleri araç sahibini araçtan indirerek otomobili gasp ettikleri öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.