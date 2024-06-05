Deprem dönüşümü neden ilerlemiyor?

Özellik 6 Şubat depreminden sonra yapılan yeni düzenlemeler ve teşvikler nedeniyle kentsel dönüşümde ivme kazanılırken, son günlerde basında yer alan haberler istenilen seviyeye henüz gelinmediğini gösteriyor.

İstanbul Küçükçekmece'de durup dururken yıkılan bina ve Bahçelievler'deki apartmanda çöken balkon, deprem dönüşümünde son durumu da gündeme getirdi.

KİRAYA ÇIKMA ENDİŞESİ

Müteaahhitlerle veya mülk sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıklara kiraya çıkma endişesi de eklenince bina dayanıklılık testleri de ciddi sayıda azaldı.

YAPI DENETLEMELERİ AZALDI

Zaman karşı yarışan kiracılar, yüksek kira bedellerinden şikayet ederken, inceleme yapan yetkililer ise Hatay'daki deprem sonrası günde 200 inceleme başvurusu aldıklarını, bunun son dönemde ayda 50'ye kadar düştüğüne dikkat çekiyor.

İNŞAAT MALİYETLERİNDE ARTIŞ

İnşaat mühendisi Enes Aksu ise inşaat maliyetlerindeki artışa dikkat çekiyor.

Son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde artış gösteren çimento torbası 150 lirayı geçti.

Kentsel dönüşümde KDV'nin yüzde 1 olduğunu söyleyen Aksu, bunun önce ödendip ve sonra iadesinin talep edildiğini ve geri ödemenin yaklaşık 1-2 sene gecikebildiğini söylüyor.

200 BİN YAPI KULLANILAMAZ HALE GELECEK

İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin yapı var.

Büyükşehir Belediyesi'nin senaryosuna göre 200 bin yapı kullanılamaz hale gelecek.