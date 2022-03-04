Deprem haftasında okul zili yerine siren sesleri çaldı

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda deprem tatbikatları yapıldı.

Öğrencilere deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirme faaliyetleri düzenlendi.

Öğrencilere deprem sırasında alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.



Tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.



Bazı okullarda senaryo gereği depremin bitmesinin ardından öğrenciler kontrollü olarak sınıflardan daha sonra da okul binasından tahliye edildi.



Tahliye sırasında birkaç öğrencinin içeride kaldığını belirleyen ekipler sedye ve sandalye yardımıyla öğrencileri binadan tahliye etti.



Deprem tatbikatının ardından itfaiye ekiplerince öğrencilere yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Yakılan ateşler öğrenci ve öğretmenler tarafından söndürüldü.

Bazı illerde etkinlikten haberdar olmayan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.