Deprem için #TEKYÜREK

TRT’nin belgesel, film ve dizi yapımlarının süreçlerinde kullanılan; karavanlar, seyyar tuvaletler, ışık kaynakları, kamyonlar, telsizler, ısıtıcılar, yağmurluklar, jeneratör ve aküler başta olmak üzere birçok ekipman, depremden etkilenen vatandaşların ve arama kurtarma personelinin hizmetine sunulmak üzere TRT ve AFAD iş birliği kapsamında bölgeye sevk ediliyor.

TRT Market Ürünleri Depremzedelere Gönderiliyor



TRT Market stoklarımızda yer alan; mont, kazak, polar, penye, bere, eldiven, ayakkabı, çanta gibi yapımlarımıza ait ürünlerde, özellikle depremzede çocuklarımızın kullanımına sunulmak üzere Kızılay iş birliğinde bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.



AFAD tarafından acil ihtiyaçlar olarak listelenen; bebek bezi, battaniye, ısıtıcı, çorap, mont, eldiven, uyku tulumu, su, powerbank, çadır, el feneri, hijyen malzemeleri, bot, çizme, ayakkabı, içlik takımı, bere, tuvalet kâğıdı, pil, konserve ve yastık gibi birçok ayni yardım da kampanya kapsamında tedarik edilerek konteynerlerle AFAD’a teslim edildi.



TRT Personelinden Destek



Yine TRT ve AFAD iş birliğinde, Kurum personelimizin bireysel katkılarıyla ayni ve nakdî yardım kampanyası başlatıldı. Nakdî yardımlar AFAD’ın deprem bağış hesabına aktarılırken, TRT’nin Ankara ve İstanbul kampüslerinde toplanarak bölgeye aktarılacak olan ayni yardımlar ise depremin yaralarını sarmak üzere düzenlenen #TekYürek kampanyasına büyük destek sağladı.





İnanıyoruz ki; birlik beraberlik bilinciyle tüm zorlukları aşan ecdadımızdan aldığımız güçle, bu günleri en kısa sürede atlatıp yaralarımızı beraber saracağız. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve bu derin yası paylaşan kederli vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.







Kamuoyuna saygı ile duyurulur.







TRT ve Paydaş Yapım Şirketleri; A23 MEDYA, AKLİ FİLM, ATK MEDYA YAPIM, BEE YAPIM, BOZDAĞ FİLM, BSK YAPIM, CINEGENNA PICTURES, DARK PLANET PRODÜKSİYON, ES FİLM, FOTOROMAN FİLM YAPIM, GOLD PRODÜKSİYON, GOYA FİLM PRODÜKSİYON, HARMONY FİLM YAPIM, HEYBE FİLM MEDYA, KİRLİ KEDİ ORGANİZASYON, KÖPRÜ FİLM, MEDYA FİKİR KULÜBÜ, MİLİM SANAT, MOTTO PRODÜKSİYON, PRİMO FİLM, RGB GRUP MEDYA & PRODÜKSİYON, SANCAK MEDYA, T-WORLD ENTERTAINMENT, TEKDEN FİLM, TFT YAPIM, RK FİLM, VERNANT DAĞITIM VE PRODÜKSİYON