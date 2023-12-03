Deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin konteynerlerinde yangın

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için inşa edilen deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin konteynerlerinde yangın

'te , depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.

Konteynerlerden yükselen dumanı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. 9 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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