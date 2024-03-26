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Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için son gün

6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliği başvuruları bugün sona eriyor.

Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için son gün

6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara ek süre verildi.

Depremzedeler bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet ya da başvuru ofisleri üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da bölgede 122 noktada kurulan başvuru ofisleri üzerinden yapılabilecek.

Depremzedelere tanınan yeni hak sahipliği ile devletin yapacağı konutlardan ve inşaat kredisi imkanından faydalanabilecekler.

bölgesinde başvuruda bulunan 845 bin 371 depremzededen yaklaşık 442 bininin hak sahipliği kabul edildi.

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