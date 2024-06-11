Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (11 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 11 Haziran 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (11 Haziran tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 11 Haziran tarihli güncel depremler listesi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Denizi'nde saat 09.17'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde yaşanan deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 268 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 7,9 kilometre olarak ölçüldü.

11 HAZİRAN AFAD

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