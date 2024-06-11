Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (11 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 11 Haziran tarihli güncel depremler listesi.



EGE DENİZİ'NDE DEPREM



Ege Denizi'nde saat 09.17'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde yaşanan deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 268 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 7,9 kilometre olarak ölçüldü.



11 HAZİRAN AFAD SON DEPREMLER