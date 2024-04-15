Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (15 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 15 Nisan tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (15 Nisan tarihli AFAD son depremler)

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, " mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 15 Nisan tarihli güncel listesi.

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de saat 09.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de yaşanan deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 279 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 6 kilometre olarak ölçüldü.

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