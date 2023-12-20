Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (20 Aralık tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 20 Aralık tarihli güncel depremler listesi.



BALIKESİR'DE DEPREM



Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.21'de merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Zeminden 6.92 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

20 ARALIK SON DEPREMLER