Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (20 Aralık tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 20 Aralık 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (20 Aralık tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 20 Aralık tarihli güncel depremler listesi.

BALIKESİR'DE DEPREM

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.21'de merkez üssü 'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 6.92 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

20 ARALIK

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