Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (21 Ocak tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 21 Ocak tarihli güncel depremler listesi.



MALATYA'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de Malatya'nın merkez üssü Kale olan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



21 OCAK SON DEPREMLER