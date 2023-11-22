Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (22 Kasım tarihli güncel son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 22 Kasım tarihli güncel depremler listesi.



BALIKESİR'DE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 08.33'de 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

22 KASIM SON DEPREMLER