Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (23 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesi AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 23 Nisan tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 23 Nisan tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (23 Nisan tarihli AFAD son depremler)

mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına yanıt arayan vatandaşlar, tarafından paylaşılan son depremler listesini kontrol etmeye başladı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 23 Nisan tarihli güncel depremler listesi.

KAŞ'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 09.37'de, 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin derinliği 28.4 olarak ölçüldüğü ifade edildi.

23 NİSAN LİSTESİ

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