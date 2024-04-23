Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (23 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini kontrol etmeye başladı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 23 Nisan tarihli güncel depremler listesi.



KAŞ'TA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 09.37'de, 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.



Depremin derinliği 28.4 olarak ölçüldüğü ifade edildi.



23 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ