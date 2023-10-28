Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (28 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 28 Ekim tarihli güncel depremler listesi.



ADANA'DA DEPREM



Adana'da saat 07.20'de 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Adana'nın Aladağ ilçesinde yaklaşık 6.9 kilometre derinlikte meydana geldi.



28 EKİM SON DEPREMLER