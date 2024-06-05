Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (5 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 5 Haziran 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (5 Haziran tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve hissettikleri sarsıntıların deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 5 Haziran tarihli güncel depremler listesi.

HATAY'DA DEPREM

Hatay'da saat 10.37'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaşanan deprem, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşandı. Depremin derinliği yaklaşık 6 kilometre olarak ölçüldü.

5 HAZİRAN

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