Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (5 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve hissettikleri sarsıntıların deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 5 Haziran tarihli güncel depremler listesi.



HATAY'DA DEPREM



Hatay'da saat 10.37'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaşanan deprem, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşandı. Depremin derinliği yaklaşık 6 kilometre olarak ölçüldü.



5 HAZİRAN SON DEPREMLER