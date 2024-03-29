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Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (29 Mart tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 29 Mart 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 25 Mart tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (29 Mart tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 29 Mart tarihli güncel depremler listesi.

EDİRNE'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bulgaristan'da saat 09.38'de, 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin derinliği 35.4 olarak ölçüldüğü ifade edildi.

YUNANİSTAN'DA DEPREM

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

29 MART LİSTESİ

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