Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (29 Mart tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 29 Mart tarihli güncel depremler listesi.



EDİRNE'DE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bulgaristan'da saat 09.38'de, 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.



Depremin derinliği 35.4 olarak ölçüldüğü ifade edildi.



YUNANİSTAN'DA DEPREM



Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.



Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

29 MART SON DEPREMLER LİSTESİ