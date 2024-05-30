Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (30 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 30 Mayıs tarihli güncel depremler listesi.



EGE DENİZİ'NDE DEPREM



Ege Deniz'inde saat 12.08'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde yaşanan deprem, İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak ölçüldü.



30 MAYIS SON DEPREMLER