Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (30 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 30 Mayıs 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (30 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 30 Mayıs tarihli güncel depremler listesi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Deniz'inde saat 12.08'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde yaşanan deprem, İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak ölçüldü.

30 MAYIS

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