Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (27 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 27 Ekim 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (27 Ekim tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 27 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

MALATYA'DA DEPREM

Malatya'da saat 07.03'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

27 EKİM

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...