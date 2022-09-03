Deprem mi oldu? Ne zaman ve nerede deprem oldu? (3 Eylül AFAD son depremler listesi)

Türkiye'de meydana gelen son depremler nedeniyle oturdukları kentlerde sarsıntı hisseden birçok kişi 'Deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. AFAD tarafından güncel olarak son depremler listesi yenileniyor ve bir deprem yaşandığı anda bilgilendirme yapılıyor. Peki, deprem mi oldu? Ne zaman ve nerede deprem oldu?



EN SON NE ZAMAN VE NEREDE DEPREM OLDU?



Akdeniz'de Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.



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