Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (2 Haziran tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

AFAD, Ege Denizi'nde, Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:53'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.