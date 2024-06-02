Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (2 Haziran tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan günlük verileri inceliyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (2 Haziran tarihli son depremler)

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

AFAD, Ege Denizi'nde, Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:53'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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