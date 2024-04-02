Muğla'da deprem: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 2 Nisan son depremler verileri

Son depremler haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri takip ediyor. AFAD, 2 Nİsan tarihinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak paylaşıyor.

DATÇA DEPREMİ

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin saat 16.33’te gerçekleştiğini açıkladı.



Başkanlık, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

ADIYAMAN DEPREMİ

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 03:29'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.