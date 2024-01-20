Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (20 Ocak tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar ardından AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), son depremler verilerini güncelliyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (20 Ocak tarihli son depremler)

güne deprem haberiyle başladı. Merkez üssü Sivas olan deprem ardından gözler bir kez daha listesine çevrildi. , gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

SİVAS GÜRÜN DEPREMİ

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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