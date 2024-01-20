Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (20 Ocak tarihli son depremler)

Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Merkez üssü Sivas olan deprem ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.



SİVAS GÜRÜN DEPREMİ

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.