Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (24 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 24 Mayıs tarihli güncel depremler listesi.



İZMİR'DE DEPREM



Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 09.02'de olan deprem yerin 3.41 kilometre altında oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



24 MAYIS SON DEPREMLER