Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (24 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 24 Mayıs 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri dakika dakika yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (24 Mayıs tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 24 Mayıs tarihli güncel depremler listesi.

İZMİR'DE DEPREM

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü 'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.02'de olan deprem yerin 3.41 kilometre altında oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

24 MAYIS

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