Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (4 Haziran tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor.



AKDENİZ DEPREMİ

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.42'de meydana gelen depremin derinliği 8.0 olarak açıklandı.

