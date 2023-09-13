Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 13 Eylül son depremler verileri)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Başkanlık, yaşanan depremlerin merkez üssü, saati ve şiddetini anlık olarak paylaşıyor. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, günlük deprem verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 13 Eylül tarihli depremler...

ÇANAKKALE DEPREMİ



AFAD verilerine göre bugün saat 10:45’te Ege Denizi’nde Saros Körfezi Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 14,5 kilometre derinlikte oluştuğu verilere yansıdı.