Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 19 Ocak tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye gündemindeki konuların başında deprem geliyor. Farklı şehirlerden gelen sarsıntı haberleri ardından gözler son depremlere çevriliyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 19 Ocak tarihli son depremleri anlık olarak paylaşıyor.

SİVAS GÜRÜN DEPREMİ

AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 2.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.28'te meydana gelen sarsıntı yerin 5.8 kilometre altında oluştu.

KARS SARIKAMIŞ DEPREMİ

Bir diğer deprem haberi de Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. AFAD, merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 2.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.