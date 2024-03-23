Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 23 Mart tarihli son depremler verileri)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor.Yaşadıkları şehir ve bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 23 Mart tarihli son depremler listesini araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen deprem verilerini yayımlamaya devam ediyor.

MARMARİS DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da Muğla Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin, 15.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi