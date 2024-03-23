imsakiye

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 23 Mart tarihli son depremler verileri)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddet bilgisini kamuoyuyla paylaşıyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 23 Mart tarihli son depremler verileri)

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor.Yaşadıkları şehir ve bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 23 Mart tarihli listesini araştırıyor. bugün itibarıyla meydana gelen deprem verilerini yayımlamaya devam ediyor.

MARMARİS DEPREMİ 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da Muğla Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 15.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...