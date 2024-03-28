Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 28 Mart son depremler verileri)

Son depremler listesi, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 28 Mart tarihli güncel depremler listesi.

DATÇA DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye, Muğla'nın Datça ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.



Saat 12.38'de gerçekleşen deprem 6,87 kilometre derinlikte meydana geldi.

GİRİT ADASI DEPREMİ

AFAD tarafından edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Girit Adası açıklarında bir sarsıntı yaşadı. Girit Adası açıklarında bugün saat 12:38'de meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 41.7 kilometre olarak belirlendi.