Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 3 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, günlük sarsıntı tablosunu inceliyor. İşte 3 Haziran tarihli son depremler verileri...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 3 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor.

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 05.10'da gerçekleşen depremin derinliği, 29.8 kilometre olarak belirlendi.

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